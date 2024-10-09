Багреева: столица купила 6 новых поездов для МЦД-3 за счет средств ИБК

В 2024 году столица купила шесть отечественных поездов «Иволга» для третьего Московского центрального диаметра с использованием средств инфраструктурных бюджетных кредитов, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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