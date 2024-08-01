ТАСС: Подрывник Сидики* потратил до 25 тысяч рублей на изготовления БПЛА Совершивший подрыв железнодорожных путей в Рязанской области Руслан Сидики* заявил, что потратил около 25 тысяч рублей на один из четырёх изготовленных им беспилотных летательных аппаратов.
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