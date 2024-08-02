RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 349 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Financial Times: Шольц согласился освободить россиянина Красикова ради Байдена

Financial Times: Шольц согласился освободить россиянина Красикова ради Байдена

Власти Германии долгое время отказывались включать россиянина Вадима Красикова в сделку по обмену заключёнными, но немецкий канцлер Олаф Шольц согласился сделать это ради президента США Джо Байдена, сообщает Financial Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх