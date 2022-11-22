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Романов применил 9 силовых приемов в матче против «Торонто» – личный рекорд в НХЛ. У него 2 блока и 2 минуты штрафа за 22:45

Александр Романов применил 9 силовых приемов в матче с «Торонто». Российский защитник стал самым активным игроком «Айлендерс» в силовой борьбе (наряду с Кэлом Клаттербаком) в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:2 ОТ).

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