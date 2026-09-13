Демократическая Республика Конго: семь человек были убиты и трое ранены в деревне Ругунга, территория Рутшуру, провинция Северное Киву, 12 сентября после взрыва неразорвавшегося боеприпаса.
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