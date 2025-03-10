Сергунина: Акция «Ночь театров» пройдет в Москве в конце марта

Ежегодная акция «Ночь театров» пройдет в Москве с 27 на 28 марта. Она объединит 90 учреждений. Посетителей ждут спектакли, открытые репетиции, творческие встречи, лекции, экскурсии, концерты и многое другое, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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