11 Аркан — Закон как граница хаоса. Снятие зависимостей. ⚖️ На карте 11 Аркана изображена богиня Фемида, это так называемый Ангел Аркана, определяющий границу Закона в Мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым