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МОСИНФОРМ

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Столичные команды заняли призовые места в финале игры «Зарница 2.0»

Столичные команды заняли призовые места в финале игры «Зарница 2.0»

Два московских отряда «Щит и меч 77» из колледжа полиции стали призерами финала «Зарницы 2.0» — всероссийской военно-патриотической игры «Движения первых».

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