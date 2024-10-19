Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Молодцы!Солдаты ВС РФ зап...
  • Игорь Калашников
    Ему ещё лучше сделали. Отсидится в тылу, а не в камере, и ещё получит деньги и льготы как участник СВО. Если бв они ч...«Ъ»: получивший 1...
  • Eduard
    Что бы их квартиры обворовывать!МК: жители ДНР на...

АJРС: добавки с витамином D не уменьшают риск болезней сердца

АJРС: добавки с витамином D не уменьшают риск болезней сердца

Специалисты медицинского центра Beth Israel Deaconess провели исследование и выяснили, что двухлетний курс добавок с витамином D не способен сократить риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх