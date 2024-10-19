АJРС: добавки с витамином D не уменьшают риск болезней сердца

Специалисты медицинского центра Beth Israel Deaconess провели исследование и выяснили, что двухлетний курс добавок с витамином D не способен сократить риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой.
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