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Суд Москвы арестовал счета экс-супруги основателя «Русагро» на миллиарды рублей

Суд Москвы арестовал счета экс-супруги основателя «Русагро» на миллиарды рублей

Апелляционный суд Москвы наложил обеспечительные меры на счета Натальи Быковской. Почему Генпрокуратура больше не верит родственным связям и как прецедент Зубкова меняет правила игры для элит.

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