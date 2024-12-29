Путин подписал закон об ужесточении наказания за участие в мятеже

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия.
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