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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» выиграла все 8 матчей на старте сезона с общим счетом 36:8

« Барселона » продлила серию побед на старте сезона до 8 матчей.  Сегодня команда Ханса-Дитера Флика обыграла «Севилью» со счетом 3:1 в 7-м туре Ла Лиги .

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