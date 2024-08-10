Самарские полицейские и представители общественности в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» организовали для детей спортивные мероприятия

В честь Дня физкультурника в Самарской области для детей, отдыхающих в оздоровительных и пришкольных лагерях, малышей из детских садов полицейские и представители общественных советов при территориальных органах внутренних дел в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» провели спортивные мероприятия.