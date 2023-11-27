СМИ: крупнейший  в мире айсберг движется к Южной Георгии

СМИ сообщили о том, что крупнейший в мире айсберг движется к Южной Георгии. Эксперт по дистанционному зондированию антарктической службы Великобритании, Эндрю Флеминг, рассказал о том, что айсберг A23a набрал скорость и движется мимо северной оконечности Антарктического полуострова.
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