СМИ: крупнейший  в мире айсберг движется к Южной Георгии

СМИ сообщили о том, что крупнейший в мире айсберг движется к Южной Георгии. Эксперт по дистанционному зондированию антарктической службы Великобритании, Эндрю Флеминг, рассказал о том, что айсберг A23a набрал скорость и движется мимо северной оконечности Антарктического полуострова.