На стенде Санкт-Петербурга на выставке «Россия» на ВДНХ стартовала тематическая спортивная неделя. Встречи с легендарными спортсменами, чьи достижения навечно вписаны в летопись российского и международного спорта, десятки активностей, розыгрыши призов, тематическая фотозона, мультимедийный контент — лишь краткий перечень того, чем готов удивить посетителей международного форума город на Неве.