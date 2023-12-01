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Петербург поставил на массовый спорт — и выиграл

Петербург поставил на массовый спорт — и выиграл

На стенде Санкт-Петербурга на выставке «Россия» на ВДНХ стартовала тематическая спортивная неделя. Встречи с легендарными спортсменами, чьи достижения навечно вписаны в летопись российского и международного спорта, десятки активностей, розыгрыши призов, тематическая фотозона, мультимедийный контент — лишь краткий перечень того, чем готов удивить посетителей международного форума город на Неве.

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