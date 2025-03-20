10 фактов об обманчивой «Казни в Сайгоне»

Фотожурналист Эдди Адамс запечатлел один из самых известных образов Вьетнамской войны — момент казни среди хаоса, царившего в Сайгоне во время «новогоднего наступления» коммунистической армии в 1968 году.
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