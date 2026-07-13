Россия поставляла гумпомощь десяткам стран мира, а кто помог топливом России

В России продолжаются проблемы с моторным топливом. Хотя в сравнении с концом прошлой недели ситуация во многих регионах всё же улучшилась: в одних значительно – причём даже с некоторым отскоком цен от заоблачных, в других – скажем так, умеренно.
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