О том, почему танкам Т-80БВ динамическую защиту на борта не завезли

Советский танк Т-80БВ является своеобразным гадким утёнком среди всех своих собратьев. В отличие от уральских «семьдесятдвоек» и харьковских «шестьдесятчетвёрок», он обладал самым скудным комплектом динамической защиты, который не предусматривал перекрытие бортов корпуса.
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