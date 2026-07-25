О том, почему танкам Т-80БВ динамическую защиту на борта не завезли

Советский танк Т-80БВ является своеобразным гадким утёнком среди всех своих собратьев. В отличие от уральских «семьдесятдвоек» и харьковских «шестьдесятчетвёрок», он обладал самым скудным комплектом динамической защиты, который не предусматривал перекрытие бортов корпуса.