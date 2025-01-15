Вклад сотрудников «Газпромнефть-СМ» в развитие нефтеперерабатывающей отрасли получил высокую оценку

Благодарственные письма и почетные грамоты правительства Омской области, Министерства промышленности и научно-технического развития региона, а также администрации города Омска получили 48 сотрудников предприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии