В Минобороны рассказали о системе контроля ракетоопасных направлений

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений создана и функционирует в Космических войсках.
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