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ТАСС

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В Минобороны рассказали о системе контроля ракетоопасных направлений

В Минобороны рассказали о системе контроля ракетоопасных направлений

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений создана и функционирует в Космических войсках.

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