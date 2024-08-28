В Госдуме хотят ввести запрет на строительство квартир площадью менее 35 квадратных метров

Госдума предлагает ограничить минимальный размер однокомнатных квартир 35 квадратными метрами. Об этом сообщается в письме депутата Госдумы Дмитрия Гусева на имя главы правительства РФ Михаилу Мишустину и главы Минстрой РФ Ирека Файзуллина.
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