В Якутии инспекторы ДПС помогли женщине-водителю на дороге, у автомобиля которой спустило колесо

Вечером 14 декабря во время несения службы сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) лейтенант полиции Арнольд Григорьев и старший лейтенант полиции Прокопий Петров возле театра им.
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