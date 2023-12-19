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Закон, порядок, государство

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В Якутии инспекторы ДПС помогли женщине-водителю на дороге, у автомобиля которой спустило колесо

В Якутии инспекторы ДПС помогли женщине-водителю на дороге, у автомобиля которой спустило колесо

Вечером 14 декабря во время несения службы сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) лейтенант полиции Арнольд Григорьев и старший лейтенант полиции Прокопий Петров возле театра им.

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