Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 13 июня

Загруженность дорог в Московской области составила четыре балла утром 13 июня. В региональном Минтрансе уточнили, что движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском и Можайском шоссе.
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