Пацанские приколы: взял гаджет, зашел в соцсети, получил задание от «куратора»… 20 лет лишения свободы

лилия дрогочинская

"...Им-то идти в свободное время особо некуда. Для малышей строят игровые детские площадки. А 14−17-леним провести досуг негде..." - даже здесь автор пытается найти оправдание малолетним уродам! А все ведь от безделия ! Все , в том числе и взрослые , озабочены только тем, как повеселее отдохнуть , куда бы еще закатиться позагорать...На экранах сплошные стрелялки и мордобой, мужья и жены, которые изменяют друг другу, друзья, которые "отжимают " бизнес и соблазняют жен...в инете сплошные призывы играть в азартные игры и выигрывать деньги, проходить всякие кастинги и конкурсы "красоты" и песенные... Вобщем, одни гадости! И на это они никаких денег не жалеют! А если вдруг кого-то прорвет на "общественно- полезную" или патриотическую тему - делается это так бездарно и примитивно, что становится тошно! ...Прибавьте ко всему этому жажду адреналина и игру гормонов , не растраченную энергию молодого организма...Вот и получаем агрессивно настроенных и сексуально озабоченных идиотов! Печально...страшно...до чего все это доведет?...