Пацанские приколы: взял гаджет, зашел в соцсети, получил задание от «куратора»… 20 лет лишения свободы Почему малолетки из культурной столицы выбирают законы зоны Людмила Николаева Фото: Илья Московец/URA.
Пацанские приколы: взял гаджет, зашел в соцсети, получил задание от «куратора»… 20 лет лишения свободы
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лилия дрогочинская
"...Им-то идти в свободное время особо некуда. Для малышей строят игровые детские площадки. А 14−17-леним провести досуг негде..." - даже здесь автор пытается найти оправдание малолетним уродам! А все ведь от безделия ! Все , в том числе и взрослые , озабочены только тем, как повеселее отдохнуть , куда бы еще закатиться позагорать...На экранах сплошные стрелялки и мордобой, мужья и жены, которые изменяют друг другу, друзья, которые "отжимают " бизнес и соблазняют жен...в инете сплошные призывы играть в азартные игры и выигрывать деньги, проходить всякие кастинги и конкурсы "красоты" и песенные... Вобщем, одни гадости! И на это они никаких денег не жалеют! А если вдруг кого-то прорвет на "общественно- полезную" или патриотическую тему - делается это так бездарно и примитивно, что становится тошно! ...Прибавьте ко всему этому жажду адреналина и игру гормонов , не растраченную энергию молодого организма...Вот и получаем агрессивно настроенных и сексуально озабоченных идиотов! Печально...страшно...до чего все это доведет?...
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1 м.
Ингерман Ланская
влияние старшего поколения на подростков в совдепии всегда было слабое... камуноиды с приходом к власти методично и целенаправленно разрушали институт семьи.. в России Всегда Семья была основой государства и общества. в Русских семьях детей было много - по 10-15 и более детей... камуноидный режим за 70 лет свёл количество детей в Русских семьях дл 1-2.....при этом чурок камуноиды не трогали, там как рожали до переворота по 5-10 штук, так и до сих пор столько же плодят.... во всем мире такие действия против нации, какие тварили камуноилы с Русскими, называется Геноцидом!!!
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1 м.
Татьяна Афанасьева
Эзотерики
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1 м.
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