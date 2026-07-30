Robinhood увеличила выручку до рекордного уровня, несмотря на спад криптовалютной торговли

Финансовая платформа Robinhood подвела итоги второго квартала, сообщив о рекордной выручке в размере 1,31 млрд долларов, что на 32% превышает показатель прошлого года и оказалось выше ожиданий аналитиков.
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