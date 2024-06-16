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  • Дмитрий Бакланов
    Вот только не надо говорить, что это гастарбайтеры. Это обычные мажоры. Русские мажоры ведут себя точно так же.Мигранты с оружие...
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Пытавшиеся сбежать из ростовского СИЗО террористы ликвидированы

Пытавшиеся сбежать из ростовского СИЗО террористы ликвидированы

Сотрудники следственного изолятора, связанные боевиками, освобождены. Никто из них не пострадал.Террористы, взявшие в заложники двух сотрудников ростовского СИЗО-1, ликвидированы в ходе штурма.

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