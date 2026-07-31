Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Власти заявили о жертве при ночной атаке дронов ВСУ на российский город

Власти заявили о жертве при ночной атаке дронов ВСУ на российский город

Пожилая женщина не выжила при ночной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Волгоград. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его комментарий приводит администрация российского региона в Telegram-канале.

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