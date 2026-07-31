Власти заявили о жертве при ночной атаке дронов ВСУ на российский город

Пожилая женщина не выжила при ночной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Волгоград. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его комментарий приводит администрация российского региона в Telegram-канале.
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