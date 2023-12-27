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Не ожидала, что этого никто не знает: кипятить воду в микроволновке обязательно нужно с ложкой

Не ожидала, что этого никто не знает: кипятить воду в микроволновке обязательно нужно с ложкой

На многих микроволновках даже значок такой есть! Стакан с водой перечеркнут, а стакан с водой и ложкой - это правильно! Но даже, если на какой-то из печей такого обозначения нет, это вовсе не означает, что ваша микроволновка работает по-другому! Я показала в видео, что ничего не сгорит, не взорвется и не затрещит даже.

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