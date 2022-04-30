Neva.Today

8 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    То ли лыжи не едут, то ли со мной что-то не так...На земле столько пустынь, а им песка мало?Глобальный спрос ...
  • Валентин Щербаков
    Зачем нам знать о воровстве газа, все равно ничем не поможем, это делишки газпромовских чинуш, пусть СК занимается.Польша начала пер...
  • Павел К
    А мы что, немцам стали больше продавать газа?  У них и так его мало, как они говорят.  И у себя они отрывать не будут.Польша начала пер...

Первый чартерный рейс с туристами из Петербурга приземлился в Казани

Первый чартерный рейс с туристами из Петербурга приземлился в Казани

В пятницу, 29 апреля, в Казань прилетел первый субсидированный рейс с туристами из Санкт-Петербурга. Глава госкомитета по туризму в Татарстане Сергей Иванов отметил, что это историческое событие для региона и результат большой командной работы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх