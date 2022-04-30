Первый чартерный рейс с туристами из Петербурга приземлился в Казани

В пятницу, 29 апреля, в Казань прилетел первый субсидированный рейс с туристами из Санкт-Петербурга. Глава госкомитета по туризму в Татарстане Сергей Иванов отметил, что это историческое событие для региона и результат большой командной работы.
В пятницу, 29 апреля, в Казань прилетел первый субсидированный рейс с туристами из Санкт-Петербурга. Глава госкомитета по туризму в Татарстане Сергей Иванов отметил, что это историческое событие для региона и результат большой командной работы.
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