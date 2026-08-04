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Царьград

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"Русагро" не принял решение по дивидендам за 2025 год

"Русагро" не принял решение по дивидендам за 2025 год

Акционеры "Русагро" не приняли решение о распределении прибыли по итогам 2025 года. На внеочередном собрании ранее было одобрено распределение 15 млрд рублей из нераспределенной прибыли на дивиденды прошлых лет, составляющих 16,48 рубля на акцию.

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