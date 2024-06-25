ЗАЧЕМ НУЖНЫ БЫЛИ ЧИСТКИ В МИНОБОРОНЫ: БЕЛОУСОВ И КОМАНДА НАЧИНАЮТ НОВУЮ ГЛАВУ В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ

А тебе зачем знать? Всё равно ты по-прежнему гавкать будешь.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Чистка чисткой в минобороны - вероятно она реально назрела, но и параллельно идет замена кадров штатскими специалистами, которые владеют/ разбираются в экономических аспектах лучше. Для них одного приказа не достаточно, ибо реальные цифры ( которыми руководствуются экономисты ) не поддаются приказу... Так что всё нормально. а пока посмотрим что получится...