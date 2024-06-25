Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ЗАЧЕМ НУЖНЫ БЫЛИ ЧИСТКИ В МИНОБОРОНЫ: БЕЛОУСОВ И КОМАНДА НАЧИНАЮТ НОВУЮ ГЛАВУ В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ БЫЛИ ЧИСТКИ В МИНОБОРОНЫ: БЕЛОУСОВ И КОМАНДА НАЧИНАЮТ НОВУЮ ГЛАВУ В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ

Андрей Перла объяснил, зачем нужны были чистки в Минобороны России. Он уверен, что Андрей Белоусов и его команда начинают новую главу в тылу и на фронте.

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Комментарии
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Иван Агеев
А тебе зачем знать? Всё равно ты по-прежнему гавкать будешь.
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11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Чистка чисткой в минобороны - вероятно она реально назрела, но и параллельно идет замена кадров штатскими специалистами, которые владеют/ разбираются в экономических аспектах лучше. Для них одного приказа не достаточно, ибо реальные цифры ( которыми руководствуются экономисты ) не поддаются приказу... Так что всё нормально. а пока посмотрим что получится...
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8 час.
Александр Симаков
Ваня, оно не тонет! Только воняет...  😀
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3 час.

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