Стихи о главном 7

Валерий Светлый

ПАМЯТЬ СЕРДЦА. Молодеет память именами, Вечность забирает дорогих. Сердечное, живое рядом с нами, Только не хватает и других. Разбросалась жизнями война, Праздник чередуем со слезами. Может быть последняя весна Встретит нас последними боями.