РУССКАЯ ЛЕТОПИСЬ Я лежал в русском полеТриста лет или боле,Сквозь меня – жизни воля –Прорастала трава… Через поле дорогаПрямо в небо до Бога,До родного порога,Где Россия жива.
Стихи о главном 7
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Валерий Светлый
ПАМЯТЬ СЕРДЦА. Молодеет память именами, Вечность забирает дорогих. Сердечное, живое рядом с нами, Только не хватает и других. Разбросалась жизнями война, Праздник чередуем со слезами. Может быть последняя весна Встретит нас последними боями.
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