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Царьград

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ПЗСП получил разрешение на строительство нового жилого комплекса на берегу Камы

ПЗСП получил разрешение на строительство нового жилого комплекса на берегу Камы

Официальная разрешительная документация была выдана 3 мая.Компания ПЗСП получила разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса на улице Танцорова, 96 в Кировском районе города Перми.

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