Вице-президент США: Вашингтон допускает отправку американских войск на Украину при провале переговоров

По словам Вэнса, могут быть использованы экономические и военные рычаги давления на РоссиюСША могут отправить свои войска на Украину, в случае если Россия откажется урегулировать конфликт, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью газете The Wall Street Journal.