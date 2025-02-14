Вице-президент США: Вашингтон допускает отправку американских войск на Украину при провале переговоров

По словам Вэнса, могут быть использованы экономические и военные рычаги давления на РоссиюСША могут отправить свои войска на Украину, в случае если Россия откажется урегулировать конфликт, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью газете The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Я пришел работать»: врио губернатора Курской области Хинштейн на встрече с жителями сравнил себя с врачом и пообещал помочь людям
- Посол США приехала в здание российского МИД для обсуждения работы загранучреждений
- «Суджа — это Россия»: в магазинах Курска и Белгорода появились футболки с патриотическими надписями
Свежие комментарии