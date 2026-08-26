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Происшествия

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В Самарской области госавтоинспекторы провели профилактические мероприятия с участниками дорожного движения

В Самарской области продолжается профилактическая работа Госавтоинспекции, направленная на снижение аварийности с участием детей и формирование у юных жителей региона осознанного отношения к правилам дорожной безопасности.

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