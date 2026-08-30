В Альпах из-за таяния льдов нашли брошенный 63 года назад рюкзак

На австрийском леднике Зульцтальфернер в Тироле, на высоте примерно 3 тыс. м, турист 16 июля 2026 года обнаружил старый рюкзак, который почти полностью вытаял изо льда.
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