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Царьград

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Иркутский филиал РАН нашёл аномалию на Ольхоне, Байкал

Иркутский филиал РАН нашёл аномалию на Ольхоне, Байкал

Ученые Иркутского филиала РАН обнаружили неизвестную магнитную аномалию на острове Ольхон на Байкале.

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