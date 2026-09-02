СТД открыл Всероссийский театральный форум в Красноярске

В Красноярске стартовал Всероссийский театральный форум СТД, собравший около 100 деятелей искусства. Участники обсудят Концепцию развития театра до 2035 года.
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