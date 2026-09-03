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Царьград

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Медведев объявил о выгоде инвестиций в ОПК для СВО

Медведев объявил о выгоде инвестиций в ОПК для СВО

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ, заявил, что инвестиции в предприятия оборонно-промышленного комплекса и выпуска новой техники приносят значительную пользу в ходе Специальной военной операции на Украине.

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