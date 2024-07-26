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Депутат Гетманцев: Киев выставил на продажу отель «Украина» за миллиард гривен

Депутат Гетманцев: Киев выставил на продажу отель «Украина» за миллиард гривен

Председатель комитета Верховной рады по финансовым вопросам Даниил Гетманцев заявил, что отель «Украина» на Майдане будет продан на аукционе в рамках «большой приватизации», организованной украинскими властями.

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