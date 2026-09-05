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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Эй Смит: «Бен Симмонс должен быть первым баскетболистом в НБА, который сам платит команде за право играть»

Бен Симмонс согласовал однолетний контракт с «Сакраменто» и вернулся в НБА. «Я видел его особенный талант.

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