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Царьград

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  • Терехов Олег
    Да какого хрена с ними церемониться?! Тем более сейчас в условиях военного времени и все более наглого вмешательства ...Политолог назвал ...
  • саша дмитренко
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«Правильно продолжил»: арбитр Федотов рассказал, почему судья не дал пенальти «Спартаку» за руку Гоцука

«Правильно продолжил»: арбитр Федотов рассказал, почему судья не дал пенальти «Спартаку» за руку Гоцука

Встреча столичного «Спартака» и нижегородского «Пари НН» окончилась ничьёй в 27-м туре Премьер-лиги. Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов рассказал, почему московскому ФК не дали пенальти за якобы имевшее место нарушение капитана нижегородцев.

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