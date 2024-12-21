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Талиска близок к переходу из «Аль-Насра» Роналду в «Фенербахче» 

Талиска близок к переходу в «Фенербахче», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стамбульский клуб согласовывает детали перехода 30-летнего хавбека «Аль-Насра», который должен состояться в январе.

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