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Царьград

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Авиакомпания «Икар» приостанавливает субсидируемые рейсы из Перми в Калининград

Авиакомпания «Икар» приостанавливает субсидируемые рейсы из Перми в Калининград

Вместо «Икара» в летнее время рейсы до Калининграда будет обслуживать Nordwind.Авиакомпания «Икар» объявила о приостановке субсидируемых рейсов из Перми в Калининград с мая текущего года.

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