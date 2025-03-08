34-я бригада штурмует Малую Локню, уничтожая опорники врага (ВИДЕО)

34-я бригада штурмует Малую Локню, уничтожая опорники с огневыми точками врага. Гвардейцы горной 34 бригады уже зашли в посёлок и заняли окраину, их прикрывают операторы ударных дронов, уничтожающие укрепленные позиции оккупантов, погребая их под руинами домов, превращенных в опорные пункты.