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Смоленская Газета

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12 сентября. События дня

12 сентября. События дня

Для уволенных ветеранов боевых действий с инвалидностью изменился срок получения набора социальных услуг Очередную партию маскировочных сетей отправили смоленским зенитчикам В Смоленской области стартует осенняя Вахта Памяти Или великая держава, или никакая: интервью Дмитрия Медведева газете «Ведомости» В Смоленской области провели Единый день открытых дверей системы профессионального и высшего образования .

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