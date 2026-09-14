Трамп заявил о вреде ударов по российским НПЗ для мира, сообщил Белый дом

Почему Трамп решил публично потребовать от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ? Насколько рекордные цены на дизель в США связаны с атаками на нефтеперерабатывающие заводы? Что именно Белый дом считает главной причиной мирового дефицита дизельного топлива? И какие политические риски создаёт топливный кризис для республиканцев перед довыборами в Конгресс? Аналитики издания Говорит Европа р… Читать далее: https://govorit.
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