Трамп заявил о вреде ударов по российским НПЗ для мира, сообщил Белый дом

Почему Трамп решил публично потребовать от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ? Насколько рекордные цены на дизель в США связаны с атаками на нефтеперерабатывающие заводы? Что именно Белый дом считает главной причиной мирового дефицита дизельного топлива? И какие политические риски создаёт топливный кризис для республиканцев перед довыборами в Конгресс? Аналитики издания Говорит Европа р… Читать далее: https://govorit.