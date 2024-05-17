«Я убеждён, что место Стрелкова не в тюрьме, а на фронте»

Татьяна Романова

Я всегда считала, что генерал воинское звание и до генерала, как минимум, нужно дослужиться. На деле оказалось, что это вовсе не обязательно, есть другой путь, не такой тернистый. Всего-то и нужно, попасть на службу в МО, там генеральские звания раздают не только высшему руководству ведомства, но и тем гражданским лицам, которые делят с этими руководителями постель. Так что Стрелков в сравнении с ними святой человек и настоящий полковник.