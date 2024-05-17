Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Я убеждён, что место Стрелкова не в тюрьме, а на фронте»

«Я убеждён, что место Стрелкова не в тюрьме, а на фронте»

Сергей Бабурин призвал освободить бывшего командующего ВС ДНР Игорь Стрелков – легендарный бывший командующий ВС ДНР и министр обороны ДНР.

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Комментарии
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Роман Романов
Да что вы с этим хохлом спорите, он ЦИПсОшник из Днепропетровской области. Его цель здесь сеять смуту и раздор.
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55 мин.
Роман Романов
Да что вы с этим хохлом спорите, он ЦИПсОшник из Днепропетровской области. Его цель здесь сеять смуту и раздор.
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55 мин.
Татьяна Романова
Я всегда считала, что генерал воинское звание и до генерала, как минимум, нужно дослужиться. На деле оказалось, что это вовсе не обязательно, есть другой путь, не такой тернистый. Всего-то и нужно, попасть на службу в МО, там генеральские звания раздают не только высшему руководству ведомства, но и тем гражданским лицам, которые делят с этими руководителями постель. Так что Стрелков в сравнении с ними святой человек и настоящий полковник.
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53 мин.

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