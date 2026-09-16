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Роман командира НАТО с уроженкой РФ чуть не завершился обвинением в шпионаже

Роман командира НАТО с уроженкой РФ чуть не завершился обвинением в шпионаже

Zuma/TASS Желание командира НАТО найти любовь на сайте знакомств привело к роману с уроженкой России, а также – к отстранению от службы.

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