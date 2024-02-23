Маск: Премьер Нидерландов не имеет права подписывать договор о помощи с Киевом

Бизнесмен из Соединенных Штатов Америки Илон Маск указал на тот факт, что уходящий премьер Нидерландов Марк Рютте не обладает юридическим правом подписывать с Киевом договор о финансовой помощи на 10 лет.
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